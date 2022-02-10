Аналитик Пермяков назвал способы защиты домашнего Wi-Fi от соседей

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Александра Самсоненко
Заместитель директора Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Руслан Пермяков рассказал в беседе с RT, как защитить свой Wi-Fi от соседей.
Аналитик Пермяков назвал способы защиты домашнего Wi-Fi от соседей
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«Для защиты Wi-Fi необходимо использовать надёжный пароль на подключение к сети. Также стоит включить ограничение на подключение устройств по аппаратным адресам», — отметил Пермяков.

Чтобы ввести это ограничение, как он уточнил, необходимо сначала узнать аппаратный адрес устройства.

«После нужно подключиться к конфигурационному сайту роутера, пройти авторизацию, найти MAC-фильтр и настроить», — объяснил эксперт.

Пермяков также советует периодически менять пароль доступа к сети, например каждые два месяца.

«Вы можете понять, что к вашей сети кто-то подключился, двумя способами. Программное обеспечение роутера обычно может показать, кто подключался к системе с момента последнего запуска с указанием аппаратных адресов и (по возможности) типа устройств, операционной системы, сетевого имени. Если в этом списке появились незнакомые устройства — это точно незаконное подключение», — объяснил он.

Пермяков добавил, что для обнаружения таких подключений есть специальные программы, которые периодически сканируют сеть и собирают информацию о подключённых устройствах.

Ранее аналитик НТИ Денис Кувиков рассказал, что использование ненадёжных паролей является одной из главных причин кибератак и мошенничества в отношении россиян.

Подробнее — в материале RT.

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