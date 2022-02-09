Юрист Соловьёв назвал пять самых популярных схем мошенничества в России

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал о пяти самых популярных схемах телефонного и онлайн-мошенничества в стране.

Эксперт отметил, что одной из таких схем является распространение вредоносных ссылок.

По словам Соловьёва, номера мобильных телефонов своих жертв мошенники берут как из похищенных баз данных, так и с сайтов с онлайн-объявлениями.

«Затем по собранным абонентам производится рассылка смс-сообщений, содержащих вредоносную ссылку, при переходе по которой на смартфоны автоматически устанавливается программное обеспечение, с помощью которого аферисты получают доступ к банковским приложениям владельцев телефонов», — рассказал юрист.

Ещё к одной разновидности этой схемы относится ситуация, когда мошенники представляются сотрудниками портала «Госуслуги», пояснил собеседник RT.

«Мошенники предлагают привязать QR-код гражданина к странице пользователя, после чего получают доступ к личному кабинету. После этого злоумышленники могут, например, использовать полученные на портале данные жертвы для оформления кредитов», — добавил он.

Кроме того, как подчеркнул юрист, популярны схемы с вовлечением в «инвестирование», а также инсценирование «беды с родственниками».

Для реализации последней мошенники находят пожилых людей, у которых есть дети или внуки, рассказал эксперт.

Помимо этого, доверчивые граждане до сих пор могут попасться на схему, согласно которой мнимый сотрудник банка, полицейский или следователь рассказывают о «подозрительной активности на счёте», предупредил Соловьёв.

Он напомнил, что при этом людям предлагают срочно перевести все средства на другой счёт или взять кредит, который позже будет якобы погашен банком.

«Единственным рецептом противодействия мошенникам являются осторожность, сдержанность, скрупулёзность и внимательность вкупе с готовностью критически анализировать поступающую информацию», — подчеркнул собеседник RT.

Он добавил, что «категорически нельзя» принимать быстрые и спонтанные решения о переводе собственных средств и вступлении в кредитные правоотношения.

Юрист посоветовал перепроверять любой поступающий звонок, а также не стесняться спрашивать совета у знающих людей и уточнять любые сведения.

Ранее Соловьёв в беседе с RT рассказал о способах защиты денег в случае потери или кражи мобильного телефона.