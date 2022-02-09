Басманный суд продлил до 15 мая арест предпринимателя Ольги Миримской

Басманный суд Москвы продлил до 15 мая срок ареста председателю совета директоров Банка корпоративного развития (БКФ) Ольге Миримской по обвинению во взяточничестве.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении Миримской меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 мая», — приводит ТАСС заявление суда.

Арестованная по обвинению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК России) Миримская была помещена в двухместную камеру единственного в столице женского СИЗО №6 УФСИН Москвы.

Также сообщалось о задержании следователя Юрия Носова. Он вёл в 2017 году дело, по которому Миримская выступала потерпевшей. Носова подозревают в получении взятки от Миримской.