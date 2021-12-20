В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО предпринимателя Ольги Миримской

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RT
Арестованная по обвинению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК России) Ольга Миримская помещена в двухместную камеру единственного в столице женского СИЗО №6 УФСИН Москвы.
В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО предпринимателя Ольги Миримской
  • © Сергей Субботин
  • РИА Новости

«Сокамерница Миримской обвиняется в экономическом преступлении. В камере, в соответствии с законом, есть телевизор», — уточнили в ОНК.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что правоохранительные органы задержали экс-владелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую. 

Позже следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте Миримской.

Также сообщалось о задержании следователя Юрия Носова. Он вёл в 2017 году дело, по которому Миримская выступала потерпевшей. Носова подозревают в получении взятки от Миримской.

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