В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО предпринимателя Ольги Миримской
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- РИА Новости
«Сокамерница Миримской обвиняется в экономическом преступлении. В камере, в соответствии с законом, есть телевизор», — уточнили в ОНК.
Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что правоохранительные органы задержали экс-владелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую.
Позже следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте Миримской.
Также сообщалось о задержании следователя Юрия Носова. Он вёл в 2017 году дело, по которому Миримская выступала потерпевшей. Носова подозревают в получении взятки от Миримской.