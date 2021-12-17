Следствие просит об аресте предпринимательницы Миримской по делу о взятке

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте предпринимательницы Ольги Миримской.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде уточнили, что ей предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК России).

Ранее РБК со ссылкой на источник сообщило, что правоохранительные органы задержали экс-владелицу компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольгу Миримскую.

Также задержан следователь Юрий Носов. Он вёл в 2017 году дело, по которому Миримская выступала потерпевшей. Его подозревают в получении взятки от Миримской.

Ранее сообщалось о задержании в рамках уголовного дела против экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева бизнесмена Бориса Шпигеля.

Защита Белозерцева признала, что тот получил 20 млн рублей от Шпигеля, но утверждает, что деньги предназначались на избирательную кампанию.