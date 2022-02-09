Власти Петербурга объяснили ситуацию с очередями из скорых перед больницей

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Очереди из машин скорой помощи у многопрофильного стационара Петербурга, принимающего больных с коронавирусом, связаны с ростом числа случаев перевода пациентов из одной больницы в другую после выявления COVID-19. Об этом сообщает городской комитет по здравоохранению.
Власти Петербурга объяснили ситуацию с очередями из скорых перед больницей
  • РИА Новости

«Эпизодические очереди из машин скорой помощи у одного из многопрофильных стационаров Петербурга, ведущего приём больных с коронавирусной инфекцией, связаны с ростом переводов пациентов из одной больницы в другую из-за выявления коронавирусной инфекции», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что очереди из скорых возникают кратковременно. 

«Но при этом они быстро продвигаются, и машины передают пациента в течение 30-40 минут», — говорится в сообщении.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал напряжённой ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в городе.

Он отметил, что с 3 февраля в городе более 700 коек в стационарах было перепрофилировано для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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