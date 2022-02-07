Губернатор Петербурга Беглов назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в городе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» назвал напряжённой ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в городе.

«Эпидемическая обстановка в Петербурге контролируемая, но остаётся напряжённой. Мы переживаем небывалый подъём коронавируса. Только за прошлую неделю заболели более 100 тыс. горожан. Кривая роста заболеваемости выросла практически вертикально», — цитирует Беглова РИА Новости.

Он отметил, что с 3 февраля в городе более 700 коек в стационарах было перепрофилировано для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил о нормализации ситуации с COVID-19 в регионе.

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».