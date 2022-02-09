В Камчатском крае детям до 14 лет запретили посещать ТЦ без сопровождения родителей
«Постановляю запретить нахождение детей, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения родителей (законных представителей) в торгово-развлекательных и торговых центрах», — говорится в постановлении губернатора региона Владимира Солодова.
Родителям подростков в возрасте от 14 до 18 лет также рекомендовали ограничить пребывание детей в общественных местах закрытого типа.
Ранее правительство Курганской области объявило о запрете несовершеннолетним посещать торговые центры без сопровождения родителей из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News прокомментировал возможное развитие ситуации с пандемией.