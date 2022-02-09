В Камчатском крае детям до 14 лет запретили посещать ТЦ без сопровождения родителей

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Власти Камчатского края ввели запрет на посещение торговых центров региона детьми до 14 лет без сопровождения родителей или законных представителей.

«Постановляю запретить нахождение детей, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения родителей (законных представителей) в торгово-развлекательных и торговых центрах», — говорится в постановлении губернатора региона Владимира Солодова.

Родителям подростков в возрасте от 14 до 18 лет также рекомендовали ограничить пребывание детей в общественных местах закрытого типа.

Ранее правительство Курганской области объявило о запрете несовершеннолетним посещать торговые центры без сопровождения родителей из-за сложной эпидемиологической ситуации. 

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News прокомментировал возможное развитие ситуации с пандемией.

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