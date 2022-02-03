В Курганской области несовершеннолетним запретили посещать ТЦ без родителей

Из-за сложной эпидемиологической ситуации с 4 февраля несовершеннолетним запретили посещать торговые центры в Курганской области без сопровождения родителей.

«С 4 по 18 февраля включительно вводятся ограничения на посещение торгово-развлекательных центров и кинотеатров для лиц младше 18 лет без сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

В Курганской области с 7 февраля приостанавливается проведение мероприятий для детей в театрах, концертных залах, библиотеках и музеях.

Ранее правительство Пензенской области сообщило, что школы региона с 7 по 14 февраля уходят на внеплановые каникулы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News прокомментировал возможное развитие ситуации с пандемией.