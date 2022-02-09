ТАСС: в отношении рэпера Моргенштерна возбудили дело о пропаганде наркотиков в клипах

Короткая ссылка
В отношении российского рэпера Алишера Моргенштерна возбудили уголовное дело о пропаганде наркотиков в видеоклипах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Полицейские в Набережных Челнах по результатам проверки приняли решение о возбуждении в отношении Моргенштерна дела об административном правонарушении и о проведении административного расследования по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», — рассказал собеседник агентства.

Моргенштерн не признал вину в совершении преступления.

В сентябре спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко объявил о запрете гастролей Моргенштерна на территории Украины.

Министерство культуры и информационной политики Украины ранее внесло Моргенштерна в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности государства, ему запрещён въезд на территорию страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить