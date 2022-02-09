ТАСС: в отношении рэпера Моргенштерна возбудили дело о пропаганде наркотиков в клипах

В отношении российского рэпера Алишера Моргенштерна возбудили уголовное дело о пропаганде наркотиков в видеоклипах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Полицейские в Набережных Челнах по результатам проверки приняли решение о возбуждении в отношении Моргенштерна дела об административном правонарушении и о проведении административного расследования по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», — рассказал собеседник агентства.

Моргенштерн не признал вину в совершении преступления.

В сентябре спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко объявил о запрете гастролей Моргенштерна на территории Украины.

Министерство культуры и информационной политики Украины ранее внесло Моргенштерна в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности государства, ему запрещён въезд на территорию страны.