Прокуратура организовала проверку по факту гибели двух подростков в гараже в Норильске

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту гибели двух подростков в одном из гаражей Норильска.

«Прокуратура края организовала проверку в связи по факту гибели двух несовершеннолетних в гаражном боксе в Норильске», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Двое подростков 15 и 16 лет были обнаружены в автомобиле ВАЗ-21011 в одном из гаражей Норильска.

По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Ранее сообщалось, что четверо детей и женщина погибли в результате отравления угарным газом в Северском районе Краснодарского края.