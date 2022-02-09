Прокуратура организовала проверку по факту гибели двух подростков в гараже в Норильске

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Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту гибели двух подростков в одном из гаражей Норильска.
Прокуратура организовала проверку по факту гибели двух подростков в гараже в Норильске
  • РИА Новости

«Прокуратура края организовала проверку в связи по факту гибели двух несовершеннолетних в гаражном боксе в Норильске», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Двое подростков 15 и 16 лет были обнаружены в автомобиле ВАЗ-21011 в одном из гаражей Норильска.

По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Ранее сообщалось, что четверо детей и женщина погибли в результате отравления угарным газом в Северском районе Краснодарского края.

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