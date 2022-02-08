В Москве утвердили планы развития спортивной инфраструктуры на 2022 год

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы развития спортивной инфраструктуры в столице на 2022 год.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

В соответствии с принятыми планами, город поставил задачу увеличить до 5,75 млн число горожан, регулярно занимающихся спортом, а также завершить строительство 22 спортивных объектов.

Кроме того, предусмотрено проведение более 15 тыс. спортивных мероприятий.

Ранее сообщалось, что инвесторы построят четыре ледовые арены в Москве в течение двух лет.