В Москве утвердили планы развития спортивной инфраструктуры на 2022 год

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы развития спортивной инфраструктуры в столице на 2022 год.
В Москве утвердили планы развития спортивной инфраструктуры на 2022 год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

В соответствии с принятыми планами, город поставил задачу увеличить до 5,75 млн число горожан, регулярно занимающихся спортом, а также завершить строительство 22 спортивных объектов.

Кроме того, предусмотрено проведение более 15 тыс. спортивных мероприятий.

Ранее сообщалось, что инвесторы построят четыре ледовые арены в Москве в течение двух лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить