Бочкарёв: инвесторы построят четыре ледовые арены в Москве в течение двух лет

Короткая ссылка
Инвесторы намерены завершить строительство четырёх новых ледовых арен в Москве до конца 2033 года, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: инвесторы построят четыре ледовые арены в Москве в течение двух лет
  • Gettyimages.ru

«Строительство новых спортивных объектов является одним из ключевых направлений работы по развитию социальной инфраструктуры Москвы, при этом в работе активно участвуют инвесторы», — сказал Бочкарёв.

По его словам, это в том числе и ледовый дворец «Кристалл» в Лужниках, Спортивный учебно-тренировочный комплекс Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в Тропарёво-Никулине.

«Также за счёт средств адресной инвестиционной программы городом запланировано возведение ещё нескольких таких объектов. Например, предусмотрено строительство спортивного комплекса с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут на территории ТПУ «Некрасовка» и ледового дворца спортивной школы «Самбо-70», — уточнил заместитель мэра.

Ранее сообщалось, что строительство здания центров самбо и бокса в «Лужниках» завершено на 74%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить