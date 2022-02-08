Бочкарёв: инвесторы построят четыре ледовые арены в Москве в течение двух лет

Инвесторы намерены завершить строительство четырёх новых ледовых арен в Москве до конца 2033 года, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Строительство новых спортивных объектов является одним из ключевых направлений работы по развитию социальной инфраструктуры Москвы, при этом в работе активно участвуют инвесторы», — сказал Бочкарёв.

По его словам, это в том числе и ледовый дворец «Кристалл» в Лужниках, Спортивный учебно-тренировочный комплекс Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в Тропарёво-Никулине.

«Также за счёт средств адресной инвестиционной программы городом запланировано возведение ещё нескольких таких объектов. Например, предусмотрено строительство спортивного комплекса с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут на территории ТПУ «Некрасовка» и ледового дворца спортивной школы «Самбо-70», — уточнил заместитель мэра.

Ранее сообщалось, что строительство здания центров самбо и бокса в «Лужниках» завершено на 74%.