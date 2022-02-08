Морпехи ЧФ провели учения по обороне морского побережья

Короткая ссылка
Морпехи Черноморского флота (ЧФ) совместно с подразделениями армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО) провели учения по обороне морского побережья.
Морпехи ЧФ провели учения по обороне морского побережья
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«Подразделения в составе тактических групп отработали задачи по противодесантной обороне побережья с проведением боевых стрельб танковыми экипажами и боевыми расчётами артиллерии армейского корпуса ЮВО по морским целям», — отмечается в сообщении.

Кроме того, военнослужащие морской пехоты ЧФ отработали управление БТР-82А на плаву в Краснодарском крае, передаёт «Новый Севастополь». В тренировке задействовано около 20 боевых машин.

В ходе занятий механики-водители преодолели водные участки различной глубины, а также отработали переменное вождение техники по суше и по воде.

Ранее сообщалось, что экипажи кораблей Северного флота отработали тактику борьбы с пиратами в северо-восточной части Атлантического океана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить