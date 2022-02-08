Морпехи ЧФ провели учения по обороне морского побережья

Морпехи Черноморского флота (ЧФ) совместно с подразделениями армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО) провели учения по обороне морского побережья.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«Подразделения в составе тактических групп отработали задачи по противодесантной обороне побережья с проведением боевых стрельб танковыми экипажами и боевыми расчётами артиллерии армейского корпуса ЮВО по морским целям», — отмечается в сообщении.

Кроме того, военнослужащие морской пехоты ЧФ отработали управление БТР-82А на плаву в Краснодарском крае, передаёт «Новый Севастополь». В тренировке задействовано около 20 боевых машин.

В ходе занятий механики-водители преодолели водные участки различной глубины, а также отработали переменное вождение техники по суше и по воде.

Ранее сообщалось, что экипажи кораблей Северного флота отработали тактику борьбы с пиратами в северо-восточной части Атлантического океана.