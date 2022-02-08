Корабли Северного флота провели антипиратские учения в Атлантике

Экипажи кораблей Северного флота отработали тактику борьбы с пиратами в северо-восточной части Атлантического океана.

«Отряд боевых кораблей Северного флота провёл учение по пресечению пиратской деятельности в районах интенсивного судоходства», — говорится в сообщении пресс-службы флота.

В ходе учений была отработана тактика поиска, ликвидации и задержания условных нарушителей.

В манёврах приняли участие подразделения морской пехоты.

Ранее Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани.