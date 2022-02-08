Корабли Северного флота провели антипиратские учения в Атлантике

Короткая ссылка
Экипажи кораблей Северного флота отработали тактику борьбы с пиратами в северо-восточной части Атлантического океана.
Корабли Северного флота провели антипиратские учения в Атлантике
  • © mil.ru

«Отряд боевых кораблей Северного флота провёл учение по пресечению пиратской деятельности в районах интенсивного судоходства», — говорится в сообщении пресс-службы флота.

В ходе учений была отработана тактика поиска, ликвидации и задержания условных нарушителей.

В манёврах приняли участие подразделения морской пехоты.

Ранее Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить