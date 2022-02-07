Морпехи Черноморского флота провели учения по погрузке на десантные корабли
- РИА Новости
Об этом пишет «Новый Севастополь».
«В бухте Казачья в Севастополе проведено тактико-специальное учение», — сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
Как уточняется, в ходе мероприятий были отработаны вопросы организации погрузки в твиндеки кораблей, а также высадки морского десанта на необорудованное побережье.
В учении задействовали около 200 военнослужащих, порядка 40 единиц военной и специальной техники.
Ранее Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани.