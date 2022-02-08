Специалист по безопасности Фефелов рассказал о поведении в общественном транспорте
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«Когда вы находитесь в общественном транспорте, все ценные вещи лучше убрать в сумку, которую надо переместить вперёд — на грудь. Не нужно держать ценные вещи на виду, чтобы не искушать людей украсть это у вас, особенно тех, кто на этом специализируется», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, не стоит держать что-то ценное в карманах, равно как и смотреть только на экран своего смартфона.
«Не стойте рядом с открывающейся дверью вагона метро с телефоном. Если вы собираетесь выходить, положите телефон во внутренний карман», — советует Фефелов.
Ранее в ГИБДД дали рекомендации по защите автомобиля от угона.