В ГИБДД дали рекомендации по защите автомобиля от угона

На сайте Госавтоинспекции опубликован список правил безопасности в целях предотвращения краж и угонов автомобилей.

Об этом пишут «Известия».

Специалисты советуют не оставлять ключ в замке зажигания, покидая автомобиль, а окна, двери, багажник или капот не держать открытыми. В ГИБДД напомнили, что не рекомендуется давать ключи от машины малознакомым людям, даже на автостоянках, мойках, в автомастерских.

Специалисты не рекомендуют оставлять в салоне на видном месте сумки и другие вещи. Документы, деньги и ценности лучше всегда носить с собой, говорится в списке правил.

Ранее эксперт по страхованию Андрей Тростин в беседе с ФАН рассказал о различиях между каско и ОСАГО.