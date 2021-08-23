В ГИБДД дали рекомендации по защите автомобиля от угона

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На сайте Госавтоинспекции опубликован список правил безопасности в целях предотвращения краж и угонов автомобилей.
В ГИБДД дали рекомендации по защите автомобиля от угона
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

Специалисты советуют не оставлять ключ в замке зажигания, покидая автомобиль, а окна, двери, багажник или капот не держать открытыми. В ГИБДД напомнили, что не рекомендуется давать ключи от машины малознакомым людям, даже на автостоянках, мойках, в автомастерских.

Специалисты не рекомендуют оставлять в салоне на видном месте сумки и другие вещи. Документы, деньги и ценности лучше всегда носить с собой, говорится в списке правил.

Ранее эксперт по страхованию Андрей Тростин в беседе с ФАН рассказал о различиях между каско и ОСАГО.

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