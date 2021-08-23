В ГИБДД дали рекомендации по защите автомобиля от угона
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
Специалисты советуют не оставлять ключ в замке зажигания, покидая автомобиль, а окна, двери, багажник или капот не держать открытыми. В ГИБДД напомнили, что не рекомендуется давать ключи от машины малознакомым людям, даже на автостоянках, мойках, в автомастерских.
Специалисты не рекомендуют оставлять в салоне на видном месте сумки и другие вещи. Документы, деньги и ценности лучше всегда носить с собой, говорится в списке правил.
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