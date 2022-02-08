Правозащитник Александр Ионов прокомментировал отклонение иска к «Новой газете»

Суд Москвы отклонил иск председателя Общественного комитета по выявлению иностранного влияния Александра Ионова к «Новой газете». Правозащитник назвал решение суда «политическим решением, вызывающим удивление».

По словам Ионова, это решение суда ― сигнал либералам, что «дорога открыта».

«Нельзя допустить, чтобы наше государство на этом политическом реверсе уступило дорогу либералам», ― уточнил Ионов.

При этом глава общественного комитета предположил, что отклонение иска произошло под влиянием определённых заинтересованных сил.

По словам Ионова, такая ситуация «абсурдна».

«У нас был технический иск, который касался статьи «Новой газеты» о моём якобы финансировании. Но почему-то суд сказал, что это не порочит честь и достоинство», ― заключил он.

Как ранее писал RT, Александр Ионов обвинил «Новую газету» в том, что сотрудники издания приписали ему «различные дела — от получения иностранного финансирования до учредительства в разных организациях», к которым Ионов, по его собственному утверждению, не имеет никакого отношения.