Ионов подал иск к «Новой газете»

Председатель Общественного комитета по выявлению иностранного влияния Александр Ионов в беседе с RT рассказал подробности иска к «Новой газете».

«Мы подали иск к «Новой газете» по части тех материалов, которые не содержат правдивой информации в отношении моей деятельности, моей работы. Та информация, которой они оперируют, не является действительной, и журналисты просто, притягивая за уши какую-то свою фактуру, описывая ситуацию с «Бард колледжем»*, начали придумывать какие-то вещи по поводу моей деятельности. «Новая газета» всем своим эпистолярным стилем сокрушалась в части того, что Генеральная прокуратура по моему обращению приняла решение назначить статус нежелательной организации «Бард колледж». Это то заведение, которое связано с фондом «Открытое общество»** Сороса. Мы знаем, что фонд также был признан нежелательной организацией, так как финансировал достаточно серьёзные протесты на территории нашей страны», — объяснил Ионов.

Собеседник RT подчеркнул, что в задачи фонда не входила «реальная гуманитарная инициатива», о чём они заявляют.

Он добавил, что из расследований Общественного комитета по выявлению иностранного влияния следует, что фонд «Открытое общество» не только финансировал «так называемые гуманитарные процессы», но, помимо «Бард колледжа», такой же деятельностью занимается Стокгольмская школа экономики, Глобальный антикоррупционный консорциум — OCCRP, который, как объяснил Ионов, помимо денег Госдепартамента, денег МИД Великобритании, NED*** и USAID, также получает финансирование и от фонда «Открытое общество» Сороса.

«То есть по факту «Новая газета» сокрушалась, что в России запретили организацию, которая финансировалась вот такой, мягко говоря, деструктивной структурой, и для того, чтобы показать читателю всю проблемность и всю боль закрытия «Бард колледжа», они решили ещё и приписать мне различные дела, к которым я никакого отношения не имею: от получения иностранного финансирования до моего учредительства в разных организациях, что само по себе является не то что несостоятельным, а полной глупостью и раскрывает для читателя, который знаком с ситуацией, всю ангажированность той статьи, которая была написана по данной ситуации», — заключил Ионов.

В свою очередь, адвокат Александра Ионова Алексей Гавришев пояснил в беседе с RT, что материалы уже находятся в суде.

«В досудебном порядке (хотя он был для нас не обязательным) тем не менее мы дали им последнее сто первое китайское предупреждение. Они никаким образом на него не отреагировали, и теперь материал будет рассмотрен в суде. В любом случае мы рассчитываем на победу. Шансов у «Новой газеты» никаких нет, это все должны понимать», — рассказал адвокат.

Он заявил, что основное требование заключается в необходимости публикации опровержения.

«Удалить материал — это технически очень сложно, так как он в том числе выходил в печатном виде, сейчас сведения уже распространены, их уже прочитали, более месяца назад всё это происходило. Сейчас основная задача именно в том, чтобы они опубликовали опровержение. В суде «Новой газете» придётся доказывать, откуда они взяли эти материалы и, соответственно, объяснять, почему они решили, что он «получает» иностранное финансирование», — заключил Гавришев.

Ранее Александр Ионов в беседе с RT рассказал о программе помощи физическим лицам — иностранным агентам.

*«Бард колледж» (Bard College) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 21.06.2021.

** Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.

***«Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.