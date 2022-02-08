Путин выразил уверенность в потенциале России в вопросе развития зелёной энергетики
- AP
«Географические, природные особенности нашей страны, наш научный потенциал позволяют успешно развивать... любые виды экологически чистой энергии», — передаёт ТАСС его заявление.
По словам главы государства, речь идёт об управляемом термоядерном синтезе и инновационных плазменных технологиях, в которых Россия лидирует во всём мире.
Ранее Путин сказал, что считает преждевременным отказываться от использования углеводородов. По его мнению, они сохранят свою актуальность в ближайшие десятилетия.