Путин выразил уверенность в потенциале России в вопросе развития зелёной энергетики

Российский лидер Владимир Путин в рамках заседания Совета по науке и образованию заявил, что у страны есть потенциал для развития зелёной энергетики.

«Географические, природные особенности нашей страны, наш научный потенциал позволяют успешно развивать... любые виды экологически чистой энергии», — передаёт ТАСС его заявление.

По словам главы государства, речь идёт об управляемом термоядерном синтезе и инновационных плазменных технологиях, в которых Россия лидирует во всём мире.

Ранее Путин сказал, что считает преждевременным отказываться от использования углеводородов. По его мнению, они сохранят свою актуальность в ближайшие десятилетия.