Срок действия сертификата по тесту на антитела к COVID-19 в России составит шесть месяцев

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В Министерстве здравоохранения России заявили, что срок действия сертификата по результатам теста на антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 в России составит шесть месяцев.
Срок действия сертификата по тесту на антитела к COVID-19 в России составит шесть месяцев
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

«Сертификат будет формироваться... не позднее трёх календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг. Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в России в сертификаты о вакцинации от коронавируса с 21 февраля будут добавлять информацию о наличии антител.

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