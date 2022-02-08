Срок действия сертификата по тесту на антитела к COVID-19 в России составит шесть месяцев
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.
«Сертификат будет формироваться... не позднее трёх календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг. Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в России в сертификаты о вакцинации от коронавируса с 21 февраля будут добавлять информацию о наличии антител.