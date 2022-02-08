Путин поручил до 1 мая сделать бесплатным газ для мемориалов Вечный огонь
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на список поручений президента России.
«Организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений», — говорится в документе.
В октябре Россотрудничество предложило оплатить счета за газ для Вечного огня в Кишинёве.