Путин поручил до 1 мая сделать бесплатным газ для мемориалов Вечный огонь

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Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с компанией «Газпром» до 1 мая сделать бесплатной поставку газа для Вечного огня и Огня памяти в городах страны.
Путин поручил до 1 мая сделать бесплатным газ для мемориалов Вечный огонь
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на список поручений президента России.

«Организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений», — говорится в документе.

В октябре Россотрудничество предложило оплатить счета за газ для Вечного огня в Кишинёве.

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