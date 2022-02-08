В Приморье с начала года зарегистрировано 20 лесных и природных пожаров

С начала 2022 года в Приморье зарегистрировано 20 лесных и природных пожаров общей площадью около 4 тыс. га.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

На данный момент в регионе проводится интенсивная подготовка к весенним пожарам. Объём федерального финансирования на эти нужды в текущем году увеличен до 287 млн рублей, добавили в правительстве.

В Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций уточнили, что в рамках подготовки к весеннему пожароопасному периоду оборудовано 767 км минерализованных полос, территории очищены от травянистой растительности, горючего мусора на площади 1786 га. Также проведено 207 отжигов сухой травы на площади 2705 га.

С 1 февраля в Подмосковье началась подготовка к пожароопасному сезону. Ранее глава Минприроды Александр Козлов в беседе с НТВ рассказал о мерах по борьбе с лесными пожарами в 2022 году.