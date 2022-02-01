В Подмосковье началась подготовка к пожароопасному сезону

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С 1 февраля 2022 года лесничества Комитета лесного хозяйства Московской области начинают еженедельные проверки готовности лесопожарных станций к пожароопасному сезону.
В Подмосковье началась подготовка к пожароопасному сезону
  • Legion-Media

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Это многоуровневая проверка. Сперва внутри самого ведомства, затем на федеральном уровне. К началу пожароопасного сезона нужно быть во всеоружии, полностью готовыми. Этот вопрос стоит на моём особом контроле: с проверками выезжаем каждую неделю, общаемся со специалистами на местах», — прокомментировал зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Сообщается, что во всех 19 лесничествах подведомственного подмосковному Комлесхозу ГКУ МО «Мособллес» утверждены планы тушения лесных пожаров. На их основе разработан проект сводного плана тушения лесных пожаров на территории Московской области, который согласован с Департаментом лесного хозяйства по ЦФО, ГУ МЧС России по Московской области и ФБУ «Авиалесохрана».

Ранее глава Минприроды Александр Козлов в беседе с НТВ рассказал о мерах по борьбе с лесными пожарами в 2022 году.

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