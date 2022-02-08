Путин поручил обеспечить возможность вызова врача на дом в регионах через «Госуслуги»

Российский президент Владимир Путин поручил главам российских регионов к 1 июля обеспечить возможность вызова врача на дом в их субъектах через портал госуслуг.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам совещания с членами правительства.

В поручении говорится о необходимости обеспечить техническую реализацию онлайн сервиса «Вызов врача на дом» на едином портале государственных (муниципальных) услуг до 31 марта 2022 года.

«Обеспечить возможность вызова врача на дом (записи на приём к врачу в медицинском учреждении) на территории субъекта России путём подачи гражданами заявок через единый портал государственных и муниципальных услуг после реализации на указанном портале соответствующего функционала», — отмечается в поручении.

Срок исполнения поручения — 1 июля 2022 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подростки с 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг.