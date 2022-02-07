Мишустин: подростки с 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг
- РИА Новости
«Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе», — цитирует ТАСС Мишустина.
По его словам, подростки младше 14 лет смогут зарегистрироваться на портале госуслуг с помощью родителей.
Ранее специалисты портала «Госуслуги» предупредили россиян, что мошенники возобновили попытки завладеть персональными данными пользователей сервиса, а также дали советы по защите аккаунтов.
Подробнее — в материале RT.