Мишустин: подростки с 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг

Подростки в возрасте от 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

РИА Новости

«Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе», — цитирует ТАСС Мишустина. По его словам, подростки младше 14 лет смогут зарегистрироваться на портале госуслуг с помощью родителей. Ранее специалисты портала «Госуслуги» предупредили россиян, что мошенники возобновили попытки завладеть персональными данными пользователей сервиса, а также дали советы по защите аккаунтов. Подробнее — в материале RT.