Юристы перечислили распространённые схемы обмана в ритуальных агентствах

Юрист в сфере ритуальных услуг Елизавета Потёмкина и член Ассоциации юристов России, адвокат Максим Калинов назвали самые распространённые схемы обмана, которые используют сотрудники недобросовестных ритуальных агентств.

Об этом они рассказали в беседе с «Газетой.Ru».

По словам экспертов, наиболее часто агенты ритуальных служб приходят в дом к потенциальным клиентам без вызова. Например, наносят визит ещё до приезда скорой помощи и полиции либо приезжают вместе с ними.

Информация о смерти получена ими незаконно, через третьих лиц, отметила Потёмкина.

Калинов, в свою очередь, обратил внимание, что «чёрные агенты» среди ритуальщиков часто требуют заплатить за услуги, которые выполняются бесплатно.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести новую уголовную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг.