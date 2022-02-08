В Минобрнауки сообщили об индексации стипендий в образовательных учреждениях России

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В Минобрнауки сообщили, что с 1 сентября 2022 года базовый размер стипендии студентов в системе высшего образования составит 1755 рублей.
В Минобрнауки сообщили об индексации стипендий в образовательных учреждениях России
  • Legion-Media

Об этом пишет «Газета.Ru».

В колледжах и техникумах минимальная стипендия составит в новом учебном году 638 рублей. Выплаты студентам проиндексируют на изначальное прогнозное значение инфляции в 4%.

С 1 сентября поднимут также и социальные стипендии для незащищённых категорий студентов — до 2634 рублей в вузах и 958 рублей в заведениях среднего специального образования.

Стипендиальный фонд в вузах в 2022 году увеличен по отношению к прошлому году на 3,3 млрд рублей и составляет 53,2 млрд рублей, уточнили в министерстве.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение повысить размер пособия по временной нетрудоспособности работающих студентов до 100% среднего заработка.

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