В Минобрнауки сообщили об индексации стипендий в образовательных учреждениях России
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Об этом пишет «Газета.Ru».
В колледжах и техникумах минимальная стипендия составит в новом учебном году 638 рублей. Выплаты студентам проиндексируют на изначальное прогнозное значение инфляции в 4%.
С 1 сентября поднимут также и социальные стипендии для незащищённых категорий студентов — до 2634 рублей в вузах и 958 рублей в заведениях среднего специального образования.
Стипендиальный фонд в вузах в 2022 году увеличен по отношению к прошлому году на 3,3 млрд рублей и составляет 53,2 млрд рублей, уточнили в министерстве.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение повысить размер пособия по временной нетрудоспособности работающих студентов до 100% среднего заработка.