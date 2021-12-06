В Госдуме высказались по поводу идеи повысить пособия по больничным для работающих студентов

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева, Ангелина Шурпина
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение повысить размер пособия по временной нетрудоспособности работающих студентов до 100% среднего заработка.
В Госдуме высказались по поводу идеи повысить пособия по больничным для работающих студентов
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

Как отметила Бессараб, студентам, тем более работающим, «необходимо помогать».

Но, по её словам, надо «подходить к этому вопросу в совокупности, рассматривая в том числе вопросы о стипендиях работающих студентов».

Она объяснила, что работающий студент и, например, специалист, который впервые нашёл работу, относятся к одной категории по оплате больничных листов, но при реализации предложенной инициативы специалист получит пособие меньше, чем студент.

«То есть необходимо всё учесть, обсудить с профессиональным сообществом, после этого принимать уже решение», — подчеркнула депутат.

В свою очередь, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя данную инициативу, назвал её благородной.

«Сама идея благородная... Вопрос в бюджете: выдержит ли это бюджет? В принципе, рассмотреть этот вопрос возможно... Может быть (повысить размер пособия. — RT), не до 100% (среднего заработка. — RT), а до 80%», — предложил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил повысить размер пособия по временной нетрудоспособности работающих студентов до 100% среднего заработка.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить