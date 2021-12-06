В Госдуме высказались по поводу идеи повысить пособия по больничным для работающих студентов
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- РИА Новости
Как отметила Бессараб, студентам, тем более работающим, «необходимо помогать».
Но, по её словам, надо «подходить к этому вопросу в совокупности, рассматривая в том числе вопросы о стипендиях работающих студентов».
Она объяснила, что работающий студент и, например, специалист, который впервые нашёл работу, относятся к одной категории по оплате больничных листов, но при реализации предложенной инициативы специалист получит пособие меньше, чем студент.
«То есть необходимо всё учесть, обсудить с профессиональным сообществом, после этого принимать уже решение», — подчеркнула депутат.
В свою очередь, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя данную инициативу, назвал её благородной.
«Сама идея благородная... Вопрос в бюджете: выдержит ли это бюджет? В принципе, рассмотреть этот вопрос возможно... Может быть (повысить размер пособия. — RT), не до 100% (среднего заработка. — RT), а до 80%», — предложил эксперт.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил повысить размер пособия по временной нетрудоспособности работающих студентов до 100% среднего заработка.
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