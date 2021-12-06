В Госдуме высказались по поводу идеи повысить пособия по больничным для работающих студентов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение повысить размер пособия по временной нетрудоспособности работающих студентов до 100% среднего заработка.

Как отметила Бессараб, студентам, тем более работающим, «необходимо помогать».

Но, по её словам, надо «подходить к этому вопросу в совокупности, рассматривая в том числе вопросы о стипендиях работающих студентов».

Она объяснила, что работающий студент и, например, специалист, который впервые нашёл работу, относятся к одной категории по оплате больничных листов, но при реализации предложенной инициативы специалист получит пособие меньше, чем студент.

«То есть необходимо всё учесть, обсудить с профессиональным сообществом, после этого принимать уже решение», — подчеркнула депутат.

В свою очередь, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя данную инициативу, назвал её благородной.

«Сама идея благородная... Вопрос в бюджете: выдержит ли это бюджет? В принципе, рассмотреть этот вопрос возможно... Может быть (повысить размер пособия. — RT), не до 100% (среднего заработка. — RT), а до 80%», — предложил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил повысить размер пособия по временной нетрудоспособности работающих студентов до 100% среднего заработка.

Подробнее — в материале RT.