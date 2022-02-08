Суд над Навальным по делу о мошенничестве начнётся 15 февраля

Первое заседание суда над Алексеем Навальным по новому делу о мошенничестве назначено на 15 февраля, сообщается на сайте Лефортовского суда столицы.

По имеющимся данным, процесс над Навальным будет выездным — местом его проведения указано здание исправительной колонии №2 во Владимирской области, где он уже отбывает наказание.

По мнению юриста Ильи Ремесло, такое «исключительное» решение могло быть принято из соображений безопасности.

«Вообще, выездное заседание — это исключительная практика. Например, так судили криминального авторитета Кумарина. Обычно это делается, когда есть опасения по поводу безопасности лица, которого судят, что с ним может что-то случиться, пока его судят, транспортируют. У нас сакральную жертву ещё никто не отменял, поэтому думаю, что это решение продиктовано исключительно соображениями безопасности», — рассказал RT юрист Илья Ремесло.

Как ранее писал RT, всего против Алексея Навального возбуждено пять уголовных дел.