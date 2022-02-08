Генпрокуратура направила в суд дело в отношении Абызова и других фигурантов
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Отмечается, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Абызова и 11 его соучастников.
Фигуранты обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве, незаконном участии в предпринимательской деятельности, отмывании денежных средств.
Дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Обвиняемые не признали вину в совершении инкриминируемых им преступлений.
Ранее в СК сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении Абызова и его 11 подельников.