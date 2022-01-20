СК завершил расследование дела против экс-министра Абызова и его подельников

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и его 11 подельников. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений... «создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности», мошенничество в особо крупном размере, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческий подкуп, незаконное участие в предпринимательской деятельности», — сказала она РИА Новости.

В сентябре 2021 года Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова и Альфа-банка $126,5 млн в пользу государства.

Абызов находится в СИЗО с конца марта 2019 года. Экс-министр обвиняется в нескольких экономических преступлениях.

Первое уголовное дело было связано с похищением в 2011—2014 годах 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии и выводом их за рубеж.