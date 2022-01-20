СК завершил расследование дела против экс-министра Абызова и его подельников
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- РИА Новости
«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений... «создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности», мошенничество в особо крупном размере, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческий подкуп, незаконное участие в предпринимательской деятельности», — сказала она РИА Новости.
В сентябре 2021 года Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова и Альфа-банка $126,5 млн в пользу государства.
Абызов находится в СИЗО с конца марта 2019 года. Экс-министр обвиняется в нескольких экономических преступлениях.
Первое уголовное дело было связано с похищением в 2011—2014 годах 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии и выводом их за рубеж.