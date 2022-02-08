В Петербурге пройдут международный конгресс и конференция в честь 350-летия со дня рождения Петра I
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.
«Согласно указу президента Владимира Путина, в 2022 году в России пройдёт празднование 350-летия со дня рождения Петра I. В Петербурге планируется провести порядка 200 городских мероприятий», — отмечается в сообщении.
Кроме того, программа включает выставочный проект «30 картин из жизни Петра Великого», разработанный ГМЗ «Петергоф».
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) в рамках мероприятий, посвящённых празднованию 350-летию со дня рождения Петра I, представил на выставке оригинал первого издания Полного собрания законов Российской империи.