Отряд кораблей ВМФ России совершает переход из Средиземного моря в Чёрное для учений

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Отряд из шести больших десантных кораблей Балтийского и Северного флотов совершает переход из Средиземного моря в Чёрное для учений.
Отряд кораблей ВМФ России совершает переход из Средиземного моря в Чёрное для учений
  • © Пресс-служба ВМФ
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны. 

«Корабли совершают плановый переход из Средиземного в Чёрное море, где примут участие в военно-морских учениях», — заявили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что экипажи кораблей «Королёв», «Минск» и «Калининград» сейчас находятся в проливе Дарданеллы.

При этом корабли «Пётр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток.

Ранее в Севастополе экипажи больших десантных кораблей «Орск» и «Новочеркасск» Черноморского флота России провели специальные учения по погрузке боевой техники и личного состава соединения морской пехоты.

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