В РСТ назвали самые популярные туристические направления у россиян

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Турция останется самым популярным туристическим направлением у россиян в ближайшее время. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
В РСТ назвали самые популярные туристические направления у россиян
  • Gettyimages.ru

«Тренд будет задавать Турция. Другие направления не открыты, хотя обещают к лету, возможно, Средиземноморье больше откроется», — сказал Барзыкин «Радио 1».

Он отметил, что, когда выбор будет шире, цены снизятся.

Говоря о дальних направлениях, Барзыкин отметил, что популярностью пользуются Египет, Доминикана и Куба.

Ранее глава Ростуризма Догузова перечислила популярные туристические направления по итогам 2021 года.

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