В РСТ назвали самые популярные туристические направления у россиян
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«Тренд будет задавать Турция. Другие направления не открыты, хотя обещают к лету, возможно, Средиземноморье больше откроется», — сказал Барзыкин «Радио 1».
Он отметил, что, когда выбор будет шире, цены снизятся.
Говоря о дальних направлениях, Барзыкин отметил, что популярностью пользуются Египет, Доминикана и Куба.
Ранее глава Ростуризма Догузова перечислила популярные туристические направления по итогам 2021 года.