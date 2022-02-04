Глава Ростуризма Догузова перечислила популярные туристические направления в 2021 году

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала о самых востребованных турнаправлениях по итогам 2021 года. Также она назвала регионы с растущим туристическим потенциалом.
Глава Ростуризма Догузова перечислила популярные туристические направления в 2021 году
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Об этом она рассказала в интервью «Известиям».

«Список самых популярных традиционен, первая пятёрка — это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Крым, Краснодарский край и Кавминводы. Но появился устойчивый тренд на диверсификацию направлений — люди хотят пробовать новое, открывать для себя другие регионы. Поэтому у нас очень хорошие цифры по Калининградской и Нижегородской областям, Татарстану, Мурманской области, Камчатке. Среди других субъектов, которые продолжат наращивать турпоток и в 2022 году, — Тюменская область, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия с Архызом, Дагестан и его каспийское побережье», — сказала Догузова.

Ранее «Янтарный край» сообщал, какие российские регионы стали самыми популярными для отдыха предстоящей весной.

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