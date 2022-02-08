СК завёл дело по факту гибели рабочего на нефтяном месторождении в Тюменской области

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на нефтяном месторождении в Уватском районе Тюменской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
СК завёл дело по факту гибели рабочего на нефтяном месторождении в Тюменской области
  • © СК РФ

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели 36-летнего трубоукладчика нефтедобывающей компании по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.216 УК России (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 6 февраля во время проведения аварийно-восстановительных работ на нефтепромысловом трубопроводе Усть-Тегусского месторождения произошло разрушение трубопровода.

В результате произошедшего погиб один трубоукладчик, ещё один рабочий доставлен в больницу.

В декабре сообщалось, что после гибели рабочего по причине обрушения породы на Кызыл-Таштыгском месторождении в Туве начата проверка.

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