СК завёл дело по факту гибели рабочего на нефтяном месторождении в Тюменской области
- © СК РФ
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели 36-летнего трубоукладчика нефтедобывающей компании по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.216 УК России (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, 6 февраля во время проведения аварийно-восстановительных работ на нефтепромысловом трубопроводе Усть-Тегусского месторождения произошло разрушение трубопровода.
В результате произошедшего погиб один трубоукладчик, ещё один рабочий доставлен в больницу.
В декабре сообщалось, что после гибели рабочего по причине обрушения породы на Кызыл-Таштыгском месторождении в Туве начата проверка.