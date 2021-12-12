На руднике в Туве погиб рабочий

После гибели рабочего по причине обрушения породы на Кызыл-Таштыгском месторождении в Туве начата проверка.

«Поступило сообщение о произошедшем обрушении породы на территории Кызыл-Таштыгского месторождения, в результате которого погиб один работник предприятия», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.

По данным следствия, в руднике на момент обрушения находились пять рабочих, один погиб, остальные не пострадали.

Организовано проведение процессуальной проверки.

5 декабря прокуратура Тувы начала проверку по факту обрушения неэксплуатируемого здания в городе Ак-Довурак, в результате которого погиб один человек.