На руднике в Туве погиб рабочий
- © СУ СК Российской Федерации по Республике Тыва
«Поступило сообщение о произошедшем обрушении породы на территории Кызыл-Таштыгского месторождения, в результате которого погиб один работник предприятия», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.
По данным следствия, в руднике на момент обрушения находились пять рабочих, один погиб, остальные не пострадали.
Организовано проведение процессуальной проверки.
5 декабря прокуратура Тувы начала проверку по факту обрушения неэксплуатируемого здания в городе Ак-Довурак, в результате которого погиб один человек.