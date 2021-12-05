Прокуратура начала проверку из-за обрушения здания в Туве
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«По поручению прокурора республики прокуратурой Барун-Хемчикского района организована проверка в сфере соблюдения трудового законодательства при проведении указанных работ», — сообщает надзорное ведомство в своём Instagram-аккаунте.
Поисково-спасательные работы по обнаружению и извлечению второго человека продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Туве при демонтаже неэксплуатируемого здания произошло обрушение, погиб один человек, ещё один находится под завалами.