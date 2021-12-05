В Туве при обрушении здания погиб один человек

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В Туве в результате обрушения неэксплуатируемого здания в городе Ак-Довурак погиб один человек, ещё один находится под завалами. Об этом заявили в пресс-службе регионального главка МЧС.
В Туве при обрушении здания погиб один человек
  • РИА Новости

«Под завалами находились два человека, одного из них извлекли без признаков жизни», — приводит ТАСС сообщение.

В настоящее время на месте инцидента работает гарнизон пожарной части. Продолжаются работы по извлечению второго человека.

Площадь обрушения не уточняется.

В сентябре в ходе проведения демонтажных работ в Казани произошло частичное обрушение подъезда неэксплуатируемого здания с первого по пятый этаж, в результате чего погиб 35-летний мужчина

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