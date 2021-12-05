В Туве при обрушении здания погиб один человек
- РИА Новости
«Под завалами находились два человека, одного из них извлекли без признаков жизни», — приводит ТАСС сообщение.
В настоящее время на месте инцидента работает гарнизон пожарной части. Продолжаются работы по извлечению второго человека.
Площадь обрушения не уточняется.
В сентябре в ходе проведения демонтажных работ в Казани произошло частичное обрушение подъезда неэксплуатируемого здания с первого по пятый этаж, в результате чего погиб 35-летний мужчина.