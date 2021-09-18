СК возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего в Казани

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В ходе проведения демонтажных работ по улице Лагерная в Казани произошло частичное обрушение подъезда неэксплуатируемого здания с первого по пятый этаж, в результате чего погиб 35-летний мужчина. Его 34-летний напарник был госпитализирован в больницу.
СК возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего в Казани
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте СК по Татарстану.

Отмечается, что «по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»)».

Отмечается, что, «по версии следствия, во время подрядных работ по разборке секций неэксплуатируемого старого здания ввиду несоблюдения техники производства произошло обрушение его части, повлёкшее за собой причинение вреда работникам, пренебрёгшим мерами безопасности при производстве работ».

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