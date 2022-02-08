РИА Новости: в Красноярском крае нашли мёртвым депутата райсовета

В Красноярском крае обнаружили мёртвым депутата Новоселовского районного совета Андрея Шалько. По предварительной информации, его смерть не носит криминального характера.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Предварительно, криминального характера нет, мотивы случившегося устанавливаются», — заявил источник.

При этом в управлении СК по региону не стали комментировать данное происшествие, заявив, что признаков криминала в нём нет.

В декабре сообщалось, что депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко, обвинённого в массовом отстреле гусей на Чукотке, обнаружили мёртвым в его офисе.