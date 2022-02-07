Суд оставил без изменений решение об аресте предпринимателя Ольги Миримской

Мосгорсуд признал законным постановление Басманного суда об аресте председателя совета директоров Банка корпоративного развития (БКФ) Ольги Миримской по обвинению во взяточничестве.

«Без изменения», — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Арестованная по обвинению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК России) Ольга Миримская была помещена в двухместную камеру единственного в столице женского СИЗО №6 УФСИН Москвы.

Также сообщалось о задержании следователя Юрия Носова. Он вёл в 2017 году дело, по которому Миримская выступала потерпевшей. Носова подозревают в получении взятки от Миримской.