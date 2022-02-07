Эксперт SuperJob Ильченко рассказала, как пандемия повлияла на критерии выбора работы у зумеров

Руководитель направления внешних коммуникаций SuperJob.ru Наталья Ильченко рассказала, как пандемия повлияла на критерии выбора работы у зумеров.

«Для поколения Z всё важнее становится возможность удалённой или частично удалённой работы. За время пандемии многие уже привыкли к хотя бы частично удалённому формату работы, им комфортно так работать, и работодатели часто идут на уступки этому поколению», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила Ильченко со ссылкой на данные исследований, чем старше россияне, тем чаще они называют в качестве преимущества работодателя наличие полиса ДМС, а для более младших поколений гораздо важнее компенсация питания, проезда и обучения.

«Работодатели подстраиваются под это. Очень многие сейчас предлагают ДМС и компенсацию питания и проезда. Причём это встречается не только в IT, но и для представителей рабочих профессий работодатель часто берёт на себя эти затраты», — сказала эксперт.

По её словам, для представителей всех возрастных групп неизменно значимыми остаются заработок, возможности карьерного роста и обучения.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.