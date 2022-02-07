Бизнес-наставник Патрикеева рассказала об отличиях между коучами и бизнес-трекерами

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Предприниматель Ирина Патрикеева, бизнес-наставник Программы наставничества Московской области, рассказала об отличиях между коучами и бизнес-трекерами.
Бизнес-наставник Патрикеева рассказала об отличиях между коучами и бизнес-трекерами
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«Люди, которые обращаются к специалистам любого уровня, не понимают разницы между бизнес-тренером и бизнес-трекером, а разница между ними существенная. И прежде, чем к какому-либо специалисту обратиться, необходимо как минимум понять, в чём разница между наставником, ментором, бизнес-тренером, бизнес-трекером, консультантом, тренером, коучем», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, ментор передаёт свой опыт, а бизнес-трекер — это человек, который не даёт конкретных решений, а разбирается в процессах бизнеса, предлагает применить какие-то гипотезы.

«Коуч вообще не ведёт к результату через свой опыт, он вообще не должен свой опыт как-то применять. Коучи помогают с помощью вопросов человеку найти решение самостоятельно», — пояснила эксперт.

Ранее сообщалось, что опрос, проведённый рекламным программатиком Platforma, показал, что каждый третий россиянин, обращавшийся к коучам, столкнулся с завышенными ожиданиями от сотрудничества.

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