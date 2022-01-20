Опрос: 37% россиян негативно оценили опыт работы с коучами

Опрос, проведённый рекламным программатиком Platforma, показал, что каждый третий обращавшийся к коучам россиянин столкнулся с завышенными ожиданиями от сотрудничества.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Саморазвитие считает приоритетным направлением в 2022 году каждый второй опрошенный россиянин (62%), указано в исследовании. 56% респондентов признались, что хотя бы раз в жизни обращался к услугам коучей или бизнес-тренеров.

Главными целями занятий и марафонов с коучами являются увеличение дохода (37%), продвижение по карьерной лестнице (24%), поиск work-life баланса (16%), проработка проблем (15%), создание семьи или получение морального удовлетворения (по 13%).

При этом 37% из тех, кто пользовался услугами коучей, сталкивались с неоправданными ожиданиями от занятий с ними. 25% признались, что стараются отговорить приятелей от занятий с бизнес-тренером, а 5% готовы даже прекратить общение с такими знакомыми.

Ранее «Известия» сообщали, что большинство россиян — 76% опрошенных — считают Москву лучшим городом для успешной карьеры.