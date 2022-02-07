В МВД попросили Тверской суд Москвы арестовать шестерых участников хакерской группы

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Следователи Министерства внутренних дел попросили суд арестовать шестерых человек, которых подозревают в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.
В МВД попросили Тверской суд Москвы арестовать шестерых участников хакерской группы
  • РИА Новости

«В Тверской суд Москвы поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении шестерых человек, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»)», — приводит ТАСС заявление.

По данным агентства, с начала 2022 года в России пресекли деятельность трёх хакерских группировок.

В январе сотрудники ФСБ пресекли в Дагестане незаконную деятельность сети криптоферм, оборудование которой оценивается более чем в 500 млн рублей.

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