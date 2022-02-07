Депутат Шхагошев высказался по поводу законопроекта о превышении самообороны

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT законопроект о превышении самообороны.

«Я в полной мере поддерживаю тезис о том, что «мой дом — моя крепость», — подчеркнул депутат.

При этом парламентарий объяснил, что успех этого законопроекта зависит от прописанных в нём деталей.

Также он отметил, что тема самообороны очень актуальная и резонансная.

Кроме того, по словам Шхагошева, в экспертном сообществе часто отмечают, что иногда возникает своего рода перекос, когда ответственность за последствия несёт тот, кто оборонялся.

«Когда я лично увижу законопроект, готов буду обсуждать. Конечно, с привлечением экспертного сообщества, без всякого сомнения. У нас позиция такая: цель любого законопроекта — это защита людей. Если это реально именно так, то мы будем двигаться именно в эту сторону, будем обсуждать детально», — заключил собеседник RT.

Ранее газета «Известия» сообщала, что депутаты Госдумы направили на отзыв в кабмин законопроект, предлагающий предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить