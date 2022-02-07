Депутат Шхагошев высказался по поводу законопроекта о превышении самообороны

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT законопроект о превышении самообороны.

«Я в полной мере поддерживаю тезис о том, что «мой дом — моя крепость», — подчеркнул депутат.

При этом парламентарий объяснил, что успех этого законопроекта зависит от прописанных в нём деталей.

Также он отметил, что тема самообороны очень актуальная и резонансная.

Кроме того, по словам Шхагошева, в экспертном сообществе часто отмечают, что иногда возникает своего рода перекос, когда ответственность за последствия несёт тот, кто оборонялся.

«Когда я лично увижу законопроект, готов буду обсуждать. Конечно, с привлечением экспертного сообщества, без всякого сомнения. У нас позиция такая: цель любого законопроекта — это защита людей. Если это реально именно так, то мы будем двигаться именно в эту сторону, будем обсуждать детально», — заключил собеседник RT.

Ранее газета «Известия» сообщала, что депутаты Госдумы направили на отзыв в кабмин законопроект, предлагающий предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру.