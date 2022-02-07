Депутат Выборный прокомментировал законопроект о превышении самообороны

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Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал законопроект о превышении самообороны.
Депутат Выборный прокомментировал законопроект о превышении самообороны
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«Это крайне дискуссионная инициатива. Очень спорная. Я согласен с автором законодательной инициативы, что «мой дом — моя крепость» и необходимо устанавливать правила игры, чтобы другим неповадно было проникать в жилище, совершать те или иные правонарушения», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

С другой стороны, отметил депутат, если в жилище проникает, например, подросток в поисках еды или тепла, а хозяин дома, занимающийся профессиональным спортом, применяет в отношении подростка оружие, то тут будет трудно объяснить законность и обоснованность действий хозяина жилья.

«И другая ситуация: если отец спит в одной комнате, а ребёнок в другой и в жилище проникает тот же подросток, то в этом случае действия родителя по самообороне не будут преступными. И законодатель вот эти вещи чётко и понятно определил, на мой взгляд», — полагает Выборный.

Как добавил депутат, если и менять основы законодательства в этой части, то крайне аккуратно, тем более те положения, которые касаются оружия.

«Напротив, нужно создавать условия, при которых необходимости применять оружие в принципе не должно быть», — заключил он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что депутаты Госдумы направили на отзыв в кабмин законопроект, предлагающий предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру.

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